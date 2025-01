Efésios5

Compartilhamentos

As recomendações bíblicas sobre o casamento foram escritas há milhares de anos, mas continuam atuais. Na Carta aos Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo explica que não se pode magoar o outro sem sofrer as consequências. Tenha um ótimo domingo (19) com nosso Deus e Salvador Jesus!