Surpreendido por mais de 20 tiros, faccionado morre com arma na cintura

Vítima foi morta em via pública, sem chance de reação, durante ataque de criminosos.

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta segunda-feira (20), um homicídio foi registrado no Bairro Jardim de Deus I, em Santana, a 17 km de Macapá. A vítima, identificada como Ezequiel Lima Silva, de 21 anos, conhecido como ‘ZK’, foi executada por criminosos em um carro preto. Ele havia sido liberado recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com informações da polícia, Ezequiel caminhava pela rua com um revólver calibre 38 na cintura, mas foi surpreendido por mais de 20 disparos de pistola 9mm. Ele não teve tempo de sacar a arma ou reagir. A arma foi apreendida pela perícia.

A investigação apurou que Ezequiel morava na região e, em outra ocasião, havia se envolvido em um confronto com um grupo de faccionados, liderado por um criminoso conhecido como ‘Tio Bena’.

Moradores relataram que ouviram os tiros e, ao se aproximarem, viram o carro utilizado pelos criminosos deixando o local. Ezequiel foi encontrado caído no meio da Avenida São João Apóstolo, já sem sinais vitais.

Apesar de jovem, Ezequiel já tinha passagens pela polícia, incluindo envolvimento com porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Em uma de suas prisões anteriores, foi encontrado com colete balístico, arma de fogo e uniforme semelhante ao da Polícia Militar do Amapá.

A Polícia Civil e Militar investigam o caso, que está relacionado ao crime organizado, uma vez que a área onde ocorreu a execução é marcada por constantes confrontos entre facções rivais. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as autoridades seguem em busca de mais informações sobre os responsáveis e o veículo utilizado na fuga.