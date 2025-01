Suspeito corre ao ver patrulha, mas é alcançado e pego com 1,5 kg de droga

Apreensão ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por JAIR ZEMBERG

Durante a madrugada desta terça-feira (7), uma equipe do 1° Batalhão da Polícia Militar apreendeu 1,5 kg de maconha no Bairro Congós, zona sul de Macapá, e prendeu um homem de 19 anos identificado como Taylon Serra Brito. A ocorrência começou quando o suspeito tentou fugir ao avistar a patrulha.

Os policiais faziam patrulhamento na área de ponte da 13ª Avenida quando Taylon, ao perceber a aproximação da equipe, correu para uma residência próxima. Ele foi abordado dentro da casa, e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de maconha.

Ao ser questionado, o acusado afirmou que estava sozinho na casa e negou ter mais drogas no local. No entanto, durante uma busca domiciliar, os policiais localizaram mais porções de maconha escondidas no banheiro, além de uma balança de precisão e sacos plásticos, materiais comumente usados no preparo e embalagem de entorpecentes.

Após novo interrogatório, Taylon indicou que havia mais drogas escondidas em uma área alagada próxima à residência. Seguindo as indicações do suspeito, os militares encontraram 1,5 kg de maconha na área de lago.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e, junto com o material apreendido, foi levado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.