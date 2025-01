Suspeito de assalto à embarcação morre em tiroteio com forças de segurança do Amapá

Homem estava escondido em uma residência no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Na manhã desta sexta-feira (24), um indivíduo de 31 anos, acusado de ter participado de um assalto à uma embarcação ocorrido no dia 11 deste mês, acabou morrendo ao confrontar forças de segurança. Marcio Amoras Silva pertencia a uma organização criminosa era considera e era considerado perigoso.

O confronto entre o criminoso, a Força Tática da PM e o Grupo Tático Aéreo, após informações levantadas pela Coordenadoria de Inteligência da Sejusp, ocorreu no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Desde o dia do assalto diversas forças de segurança do Pará e do Amapá, iniciaram a busca de informações para tentar identificar os acusados do crime.

Marcio Amoras teria sido flagrado por um circuito de câmeras quando se dirigiu à embarcação Ferry Boat São Pedro no dia do assalto. Na ocasião, os bandidos agiram violência, levarem pertencentes dos passageiros e atiraram contra dois deles.

“Logo após o crime, houve a cooperação entre as forças de segurança do Pará e do Amapá que se embrenharam em obter informações desses indivíduos que vinham atormentando a vida de ribeirinhos e que tinham assaltando essa embarcação. Hoje tivemos a confirmação que um deles estava aqui e na nossa chegada, disparou contra a equipe e foi atingido. Não resistiu e veio a óbito”, disse o capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo (GTA).

De acordo com a Polícia, o acusado já era investigado pela participação em diversos casos de execução à rivais. Além disso, já teria passado pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen), pelos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo o capitão Bryan Fonseca, as investigações para prender os demais envolvidos continuam.

“As investigações seguem. Recentemente, uma das equipes fluviais já havia prendido um outro envolvido e agora esse um acabou morrendo. Não vamos desistir até prendermos todos para darmos uma resposta a população ribeirinha”.