Suspeito de matar gari é preso após esconder drogas na casa da sogra

Acusado foi preso pelo Grupo Tático Aéreo em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem investigado por participação no assassinato de um gari foi preso por tráfico de drogas, nesta terça-feira (21), em Santana, a 17 km de Macapá. O suspeito tentou se esconder na casa da sogra, mas logo foi capturado pela equipe de apoio terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA).

As informações repassadas pelo serviço de inteligência da Sejusp indicavam que havia um homem comercializando entorpecentes em uma região periférica do Bairro Fé em Deus, juntamente com uma mulher.

Na chegada ao local indicado, a polícia diz ter visto quando Johnny Rodrigues, de 18 anos, arremessou algumas porções de drogas pelo chão e, em seguida, tentou se abrigar em uma casa, mas não obteve êxito. Ele foi capturado com mais entorpecentes no bolso da bermuda.

O suspeito teria confessado ser dono da droga e informado que a dona da residência, sua sogra, havia saído, e que no quarto onde ele dormia havia mais entorpecentes escondidos dentro de um sapato.

No total foram achadas 40 porções pequenas de cocaína, 4 porções médias de crack e 1 celular.

Homicídio

A polícia também apura o possível envolvimento de Johnny com o crime organizado e também na morte do gari da Prefeitura do município de Santana, Wesley Martins Ferreira, de 26 anos, executado a tiros por dois criminosos no dia 18 de dezembro do ano passado.

O crime ocorreu quando a vítima recolhia lixo pelas ruas do Bairro Fé em Deus. A autoria do homicídio ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil. O caso segue sob investigação.