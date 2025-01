Suspeito de roubo de R$ 50 mil e joias em Afuá é preso na região ribeirinha de Santana

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Em uma operação conjunta realizada pelas equipes da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental e do Bope, um dos envolvidos em um roubo violento no interior do Pará foi capturado na região ribeirinha de Santana (AP), a 17 km de Macapá. O crime ocorreu na noite do dia 14, no rio Santo Antônio, no município de Afuá (PA).

De acordo com o relato das vítimas, três infratores invadiram a residência localizada às margens do rio. Com agressões e ameaças, eles roubaram das vítimas aproximadamente R$ 50 mil em espécie, dois celulares e joias. Um dos criminosos era primo do proprietário da casa, facilitando o acesso ao local, segundo a polícia.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, as equipes de segurança identificaram o endereço de um dos suspeitos, que foi preso em sua residência, na região costeira de Santana. Durante a abordagem, ele confessou a participação no crime e confirmou mais dois cúmplices.

Na casa dele, os policiais também disseram ter encontrado porções de drogas, dinheiro em espécie (que seria a sua parte dos R$ 50 mil roubados), joias, duas balanças de precisão e uma espingarda de fabricação artesanal.

Além disso, foram localizadas munições e outros materiais que reforçam o envolvimento do suspeito.

O indivíduo foi apresentado na delegacia de Santana, onde permanece à disposição da Justiça. O nome dele não divulgado pelas autoridades. As autoridades seguem investigando o caso para capturar os outros dois participantes do crime.