SVS diz que internações por covid estão na média, mas faz alerta

Órgão pediu que população atualize esquema de vacinas e evite compartilhamento de fake news

Da REDAÇÃO

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá emitiu um alerta destacando o aumento de casos de covid-19 e outras síndromes gripais, comuns nesta época do ano devido ao período chuvoso no estado. No entanto, de acordo com o monitoramento das semanas epidemiológicas 1 e 2 de 2025, os números estão dentro do esperado para esta temporada, considerando a sazonalidade dessas doenças.

Conforme a nota divulgada, a SVS reafirma o compromisso no combate aos vírus, ressaltando a importância da vacinação como uma das principais estratégias de proteção. Até o momento, as hospitalizações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no estado mantêm uma média de sete leitos ocupados, com predominância de pacientes não vacinados ou com esquema vacinal incompleto.

A SVS também enfatiza a necessidade de enfrentar a desinformação, orientando a população a buscar informações em fontes oficiais e evitar o compartilhamento de fake news, que podem gerar pânico.

O órgão reforça ainda a importância de manter as vacinas contra Covid-19 e Influenza em dia, como forma de reduzir complicações e hospitalizações, e destaca que o Governo do Estado segue com ações de vigilância, prevenção e campanhas de conscientização.