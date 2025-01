SVS não confirma morte por dengue no Amapá e diz que caso ainda é investigado

Segundo Peterka, a paciente apresentava sintomas inespecíficos, como febre, dor abdominal e fraqueza acentuada. Apesar disso, o caso ainda é tratado como suspeito.

Embora parte da mídia nacional tenha divulgado que uma moradora de Mazagão, município do Amapá, a 35 km de Macapá, seria a primeira vítima fatal de dengue no Brasil em 2024, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá mantém cautela e ainda não confirma a informação.

A notícia ganhou destaque após o óbito ser registrado no painel online de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. No entanto, esses dados são dinâmicos e podem ser ajustados conforme os resultados das investigações.

O superintendente da SVS no estado, Cássio Peterka, confirmou que a vítima é uma jovem, cuja idade não foi divulgada, residente em Mazagão Novo. Ela foi internada no Hospital Estadual de Santana no dia 4 de janeiro e faleceu no dia seguinte.

Segundo Peterka, a paciente apresentava sintomas inespecíficos, como febre, dor abdominal e fraqueza acentuada. Apesar disso, o caso ainda é tratado como suspeito de dengue.

“A gente ainda está investigando o óbito. Seguimos todos os protocolos do Ministério da Saúde para confirmar se o falecimento foi causado por dengue, zika, chikungunya ou outro agravo. É necessário rigor na investigação para garantir a certeza sobre o diagnóstico”, explicou o superintendente.

Ele acrescentou que essa providência é essencial para orientar medidas de prevenção, aprimorar o atendimento médico e melhorar o manejo clínico da dengue no estado.

A SVS destacou que, independentemente da confirmação, ações de vigilância já foram intensificadas. O governo do Amapá monitora, em conjunto com os municípios, os casos suspeitos e a transmissão da doença, além de reforçar o combate ao mosquito transmissor.

O resultado da investigação deve ser divulgado em até 30 dias.

Dados de 2024

No ano passado, o Amapá ocupou a 11ª posição no ranking nacional de incidência de dengue, com 10.610 casos prováveis, o que equivale a 1.321 casos para cada 100 mil habitantes. Desses, foram registrados 14 óbitos confirmados pela doença.