Gálatas2

O preconceito em todos os sentidos, até com estrangeiros, pobres, viúvas e crentes que não eram judeus (gentios) sempre foi uma preocupação de Deus e Jesus com seu povo. Em Gálatas2, o apóstolo Paulo cita um episódio ocorrido com um importante líder da igreja naquela época. Tenha uma ótima sexta-feira (10)!