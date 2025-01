Trapiche: superlotação danifica bondinho 8 dias após reinauguração

Excesso de passageiros terminou com janelas quebradas e equipamento queimado; concessionária faz reparos

Compartilhamentos

Por ALLAN VALENTE

O bondinho do Trapiche Eliezer Levy, na orla de Macapá, amanheceu com uma de suas janelas quebradas e um equipamento queimado, neste sábado (4). De acordo com funcionários da empresa que gerencia a atração, os danos ocorreram num momento de superlotação do veículo.

Segundo o chefe de segurança do bondinho, Geniraldo Santos, o problema foi causado pela negligência dos próprios usuários, que excederam a lotação permitida em desobediência à advertência dos funcionários.

“Comunicamos aos usuários do transporte que existe um excesso de lotação, mas eles, ainda assim, não obedecem a norma. Mesmo que controlemos eles entram acima do número permitido”, comentou.

Valcir Cunha, técnico responsável pela manutenção do bondinho, explicou que o sistema de segurança foi acionado devido ao excesso de peso.

“O bondinho tem capacidade para 24 pessoas. Ontem, fomos informados que 40 pessoas entraram. O sistema identificou a sobrecarga e ativou a frenagem automaticamente, parando o transporte por questões de segurança”, esclareceu Valcir.

Além da janela quebrada, a sobrecarga danificou a central de informações do veículo. A empresa já iniciou os reparos.

“Colocamos dois técnicos (para fazer os reparos) e comunicamos a Nova Macapá (empresa que obtém a concessão do serviço do bondinho) que não foi informada do fato. Os técnicos informaram que o excesso de lotação foi o fator causador da queima da central de informações. Assim, eles tirarão a central e levarão para autorizada, e aguardaremos o retorno do equipamento para saber se está tudo ok”, esclareceu Valcir.

O bondinho é uma das principais atrações turísticas do Trapiche Eliezer Levy, reinaugurado no último dia 26 de dezembro pela prefeitura de Macapá após 10 anos de desativação. O transporte é totalmente gratuito até os mirantes e o restaurante do complexo, que ainda não foi aberto.

Apesar dos danos, os funcionários informara que o bondinho continuaria funcionando no horário habitual, das 15h às 22h, mas no sábado à noite ele não estava operando.