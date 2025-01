Técnicas de primeiros socorros estão sendo repassadas a quase 500 cuidadores concursados do governo que atuarão nas escolas

Por SELES NAFES

A trilha sonora do filme Embalos de Sábado a Noite (Bee Gees) também embala o ritmo dos movimentos de reanimação. A técnica faz parte do treinamento de 487 cuidadores concursados do governo do Amapá, que estão sendo preparados a atender alunos especiais em casos de urgência e emergência, como possíveis acidentes e até em situações psicológicas. O treinamento é dado pela Samu, a pedido da Secretaria de Educação do Amapá (Seed).