UBS fluvial da prefeitura de Macapá apodrece há 2 anos

Unidade que realizou milhares de atendimentos foi paralisada na gestão Furlan

Por SELES NAFES

A UBS Fluvial comprada pela prefeitura de Macapá em 2018 para atender 30 comunidades ribeirinhas foi encontrada abandonada nesta segunda-feira (27), durante inspeção do vereador Claudiomar Rosa (PT).

A embarcação está em avançado estado de deterioração no Igarapé da Fortaleza, no último estaleiro da comunidade.

Adquirida na gestão Clécio por quase R$ 1,9 milhão, a UBS foi batizada com o nome de A Doutora e foi inaugurada com a presença do então presidente do STF ministro Dias Toffoli, em 2019.

Em dois anos, A Doutora fez milhares de atendimentos, especialmente no Arquipélago do Bailique. Em 2021, o então novo prefeito Antônio Furlan (MDB) paralisou a UBS alegando que eram necessários reparos que custariam quase meio milhão de reais. Em outubro de 2022, ela foi reinaugurada com o nome de Drª Célia Trasel. No entanto, de acordo com apuração do Portal SN, até março de 2024 ela faz apenas três viagens de atendimento e foi desativada.

“Há 4 anos, a UBS não está trabalhando nas regiões ribeirinhas. Não tem ninguém fazendo manutenção ou cuidando da UBS para que ela atenda a população”, comentou o vereador Claudiomar Rosa em suas redes sociais.