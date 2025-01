UEAP traz renomado professor de Harvard ao Amapá para ‘Conversa Filosófica’

Aviezer Tucker é reconhecido por contribuições à filosofia política.

Da REDAÇÃO

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) promove, na próxima segunda-feira (20), às 19h, o evento “Conversa Filosófica”, que será realizado no auditório central do Campus I, no Centro de Macapá. A iniciativa marca o início de um ciclo de diálogos acadêmicos que promete fortalecer a pesquisa filosófica no estado.

O grande destaque da noite será a participação do professor Dr. Aviezer Tucker, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Especialista em Filosofia da História e Política Contemporânea, ele é amplamente reconhecido por suas contribuições à epistemologia da história, historiografia e filosofia política. Além disso, atua como diretor do Centro de Filosofia da História da Universidade de Ostrava, na República Tcheca.

Tucker abordará o conceito de “evitabilidade histórica”, que questiona a ideia de que eventos históricos são inevitáveis e determinados por forças maiores, como fatores econômicos. Ele também discutirá como essa visão impacta a política e a opinião pública, trazendo reflexões sobre temas contemporâneos como neoliberalismo, populismo e totalitarismo.

O evento, coordenado pelo colegiado do curso de Filosofia da UEAP, é aberto para a comunidade acadêmica e para o público geral. A palestra será mediada pelo professor Alexander Maar, idealizador do projeto, e contará com tradução simultânea para facilitar a compreensão do conteúdo.

Para participar, os interessados devem realizar inscrição presencial no local, até 30 minutos antes do início da programação. Todos os participantes receberão certificados de presença.

O “Conversa Filosófica” marca o planejamento estratégico do curso de Filosofia da UEAP, que visa fortalecer laços acadêmicos e fomentar um ambiente propício para o desenvolvimento de estudos avançados na área, visando a implantação de um curso de mestrado em Filosofia.