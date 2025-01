Vacinação prioritária a pessoas com TEA é aprovada em comissão na Câmara

Matéria tem a relatoria do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e agora irá para análise na CCJ da Casa

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1377/21, que garante a inclusão automática das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre os grupos prioritários em campanhas de vacinação durante emergências sanitárias ou calamidades em saúde. A proposta, que visa proteger um dos grupos mais vulneráveis, teve como relator o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP).

Em seu parecer, o parlamentar destacou as dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA em aderir a medidas preventivas, como o uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. “Essas dificuldades aumentam o risco de exposição a patógenos e de disseminação de doenças, tornando a vacinação uma medida fundamental para reduzir esses riscos”, explicou Dorinaldo.

O projeto, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), também define que a inclusão no grupo prioritário poderá ser restrita apenas em casos específicos, conforme as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A proposta altera a Lei 12.764/12, que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.

CCJ

O Projeto de Lei segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Após aprovação nas comissões, o texto será submetido aos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.