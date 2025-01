Vazamento em adutora deixa moradores do Igarapé da Fortaleza sem água

Problema ocorreu sob a ponte que liga o município de Santana a Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Nas primeiras horas desta quinta-feira (2), um vazamento em uma adutora que abastece os moradores do Igarapé da Fortaleza, em Macapá, causou a interrupção no fornecimento de água. O equipamento está instalado sob a ponte que conecta o município de Santana a Macapá, a 17 km da capital.

De acordo com populares, o vazamento teria começado ainda durante a madrugada. A tubulação, que se rompeu em uma das juntas de ligação, transporta água da subestação de Santana até o outro lado da ponte, já na área pertencente a Macapá. Moradores especulam que a pressão elevada possa ter causado o problema.

“A gente chegou por volta das seis da manhã para comprar açaí e já estava vazando. Só sei que tanta gente precisando de água limpa e aqui tá desperdiçando”, lamentou um batedor de açaí.

A adutora de grande porte, responsável por levar água tratada aos reservatórios de distribuição, deixou centenas de famílias da capital sem água por pelo menos cinco horas.

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informou, em nota, que já tomou conhecimento da situação e enviou técnicos ao local para realizar os reparos e restabelecer o serviço. Veja a nota na íntegra:

“A Concessionária de Saneamento do Amapá, CSA, identificou na manhã desta quinta-feira, 02, um vazamento de água no Igarapé da Fortaleza, no município de Santana, e imediatamente equipes foram enviadas até o local e atuam na normalização do problema. A partir da conclusão dos trabalhos o fornecimento de água ao município será retomado de forma gradativa”.