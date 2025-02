170 ex-fiscais da CTMac demitidos sem indenização tentam receber direitos

Após mediação do vereador Joselyo (PP), uma comissão de trabalhadoras foi recebida pelo presidente da Companhia de Trânsito

Por SELES NAFES

Um grupo de ex-fiscais de trânsito da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), majoritariamente composto por mulheres, reuniu-se nesta segunda-feira (25) com o presidente da companhia, João Mendonça. O encontro, mediado pelo vereador Joselyo (PP), teve como objetivo discutir a situação trabalhista dos 170 profissionais contratados diretamente pela CTMac no ano passado, pouco antes do período eleitoral.

Na época, a prefeitura estava conduzindo uma intervenção no sistema de transporte público, que passou por duas tentativas de licitação e resultou em um quase monopólio da empresa Nova Macapá. Com o fim da intervenção, determinado pela Justiça no último dia 15 de fevereiro, as empresas Capital Morena e Amazonthur não conseguiram retomar suas atividades.

Segundo o vereador Joselyo, a situação dos fiscais é apenas uma das muitas questões trabalhistas geradas durante a intervenção e que agora terá a atenção da Câmara Municipal.

“Duas empresas foram quebradas, e hoje apenas a Nova Macapá atua em toda a capital”, comentou o vereador.

Os 170 fiscais contratados em 2024 foram demitidos no final do ano sem justa causa, aviso prévio ou pagamento de direitos trabalhistas.

“Nosso objetivo não é criar tumulto ou buscar projeção política, mas garantir que os direitos desses profissionais sejam reconhecidos. Estamos reunindo todos os comprovantes de pagamento de salários e exigiremos o reconhecimento do vínculo empregatício pela CTMac”, afirmou Joselyo.

Após uma reunião tensa com o presidente João Mendonça, ficou acordado que a Comissão de Transportes da Câmara fará um levantamento dos ex-fiscais afetados e encaminhará os dados à CTMac para avaliação.