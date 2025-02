4 são presos pela PF com ouro avaliado em R$ 700 mil do comércio ilegal em Macapá

Operação ocorreu em um empreendimento que segundo a polícia era de fachada no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento no comércio ilegal de ouro no Centro de Macapá. A ação ocorreu na terça-feira (18), após denúncias apontarem que uma loja, que supostamente vendia produtos regionais, operava como fachada para a venda clandestina de ouro.

Durante a abordagem, um dos suspeitos foi flagrado saindo do estabelecimento com grande quantidade de dinheiro em espécie e uma arma de fogo calibre 9mm. Nos fundos da loja, os agentes descobriram uma estrutura voltada exclusivamente para a comercialização ilegal do metal precioso, sem qualquer licença ou registro legal.

A operação resultou na prisão de quatro indivíduos e na apreensão de 1,3 kg de ouro, avaliados em cerca de R$ 700 mil. Além disso, os policiais confiscaram R$ 15 mil em espécie e a pistola encontrada com um dos detidos.

Os suspeitos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Amapá, onde a prisão em flagrante foi formalizada. Posteriormente, eles serão encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e permanecerão à disposição da Justiça.

Caso sejam condenados, os envolvidos podem enfrentar penas de até 9 anos de reclusão, além do pagamento de multa. A investigação segue em andamento para apurar a origem do ouro e eventuais conexões do grupo com outras redes de comércio ilegal de metais preciosos na região.