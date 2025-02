2Tessalonicenses 1

Compartilhamentos

Um ditado popular afirma que a “situação faz o ladrão”. Mas será que isso se aplica a todas as pessoas, ou a situação revela o ladrão? Em 2Tessalonicenses 1, encontramos um alerta do apóstolo Paulo a uma igreja que enfrentava dificuldades diversas. Nossos princípios não podem ser abalados pela inconstância da vida. Tenha uma ótima segunda-feira (3) com nosso Deus e salvador Jesus!