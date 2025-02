Açaí é tema da Piratas Estilizados

Escola será a 4ª a entrar na avenida, já na madrugada do dia 1º

Da REDAÇÃO

A quarta escola de samba a atravessar a Avenida Ivaldo Veras na primeira noite de desfiles no sambódromo de Macapá será a Piratas Estilizados, agremiação famosa por incluir o hip hop no ritmo da bateria durante a execução do samba enredo.

De acordo com a programação anunciada pela Liga das Escolas de Samba, a agremiação iniciará seu desfile a 1h45 madrugada do dia 1º de março.

A Estilizados preparou um carnaval para falar da paixão do amapaense pelo açaí: “Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo”. A grafia Iaça é açaí ao contrário. A ideia é falar da origem e a trajetória do fruto amazônico que se tornou símbolo da identidade do Amapá.

Abaixo, veja a letra do samba da Piratas Estilizados.

Samba de enredo 2025

“Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo”

Presidente: Rebeca Lima

Composição: Davison, Antonio Neto e Ailson Picanço

Com a força de Oxóssi e sangue Tupi

Tem açaí, tem açaí!

“ALARANJADO” é o meu DNA

A orquestra faz o coração pulsar

Ê, de onde vem esse sabor?

Que semeia a esperança, seduz com sua cor

Ê, de onde vem esse sabor?

Vou contar uma história que um caboclo me contou

Em uma Aldeia lá nas terras do Pará

A fome aperreia, tempos ruins

Cabaça seca, o Cacique foi mandar:

Sacrificar as cunhatãs e curumins

Mal sabia que sua filha teria uma menina

Iaça chorou, chorou, na despedida

Olhou pro céu, rogou clemência a Tupã

E do seu pranto nasce a fruta “guardiã”

A fartura que a tribo alimentou

Um “sabor marajoara” na Amazônia se espalhou

O dom de ser muito a quem não tem nada

“A mais querida”, riqueza da mata

Poema nos versos de Nilson e João

A força de um povo no sol da manhã

Subindo a “Rampa” pra ganhar o pão

Cada paneiro leva um afã

Amassadeira, vê do fino ou do grosso de primeira

Sobre a mesa tem farinha e tamuatá

Barriga cheia, uma rede pra deitar… Quem quer provar?

E pelo mundo afora, com banana e granola

A “Super Fruta” é a nova sensação

Era só “nosso”, agora é exportação

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20