Acusado de matar homem de 18 anos com 12 tiros é procurado pela polícia

Vítima estava nas proximidades da arena de futebol, quando foi atacado por dois criminosos.

A Polícia Civil do Amapá divulgou a identidade de Eraldo Rodrigues de Araújo, conhecido como “Pirata”, de 23 anos, suspeito de assassinar Wanderson Santos da Silva, de 18 anos, com 12 tiros no bairro Novo Horizonte, em Santana (AP). O crime ocorreu na noite do último 29 de janeiro, e a polícia pede ajuda da população para localizar o foragido.

A 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ªDPS) identificou Eraldo como o autor dos disparos e conseguiu um mandado de prisão preventiva contra ele. No entanto, ao tentarem cumprir a ordem judicial, os agentes não localizaram o suspeito.

Além desse homicídio, Eraldo já era foragido do sistema prisional do Pará desde 2023 e é investigado por tráfico de drogas.

Caso seja condenado, o suspeito pode pegar até 30 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado. A Polícia Civil pede ajuda da população para localizá-lo. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas anonimamente pelo WhatsApp da 1ªDPS: (96) 98414-9704.

O homicídio

O crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, por volta de 22h. Wanderson Santos da Silva, de 18 anos, foi executado com 12 tiros. Ele estava na Avenida Odécia Marques Pereira, nas proximidades da arena de futebol, quando foi atacado por dois criminosos que fugiram de bicicleta rumo ao bairro dos Remédios II.

Wanderson ainda tentou correr, mas foi perseguido e caiu atrás de um carro que estava estacionado e quando foi socorrido ao hospital já chegou sem vida.