Acusado de matar pai na frente dos filhos pequenos morre em confronto com o Bope

A troca de tiros ocorreu em uma vila de quitinetes no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Michael Washington Melo da Silva, conhecido como Maicon, de 39 anos, acusado de assassinar um mototaxista na frente dos dois filhos pequenos em 2016, morreu após um confronto com policiais da Rondas Táticas Motorizadas (Rotam), Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na tarde deste sábado (22).

De acordo com o tenente Manoel Raimundo, oficial responsável pela ocorrência, as equipes policiais foram até o local após receberem uma denúncia anônima de que Maicon, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, estava escondido em uma vila de quitinetes na esquina da Avenida Tembés com a Rua Professor Tostes, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

“Chegou uma informação para as equipes de Rotam que aqui nessa vila de quitinetes estava um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio que aconteceu em 2016, onde ele vitimou o senhor lá no bairro do Brasil Novo, em frente aos dois filhos desse senhor”, explicou o tenente.

Segundo ele, ao adentrar o imóvel, os policiais foram recebidos a tiros por Maicon.

“A porta estava aberta, a equipe ao entrar no apartamento, ele recebeu as equipes a tiros. Infelizmente, foi necessário o uso da força proporcional e o indivíduo foi alvejado e posteriormente veio a óbito”, relatou o oficial.

O crime pelo qual Maicon era procurado ocorreu em abril de 2016, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Ele era apontado como um dos envolvidos no assassinato do mototaxista Tailande Franco Tavares, de 25 anos, morto com quatro tiros na frente dos filhos, então com 7 e 9 anos.

Segundo investigações da polícia, a vítima teria denunciado um assalto no bairro, o que a tornou alvo de retaliação. Na ocasião, Tailande chegou a travar uma luta corporal com um dos quatro suspeitos – dois homens e duas mulheres –, mas foi dominado e executado.

Maicon estava foragido da Justiça desde então, e a ordem de prisão foi expedida após as investigações o identificarem como um dos autores do homicídio. O caso chamou a atenção pelo fato de o crime ter sido cometido na presença das crianças, que testemunharam a morte do pai.

O corpo de Maicon foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).