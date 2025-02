Adolescente de 16 anos morre de febre amarela em Macapá

A paciente chegou à capital do Amapá já com a doença, vinda de Breves (PA).

Por RODRIGO DIAS

A Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa) confirmou, nesta sexta-feira (21), a morte de um adolescente de 16 anos, residente do município de Breves (PA), que estava internado com febre amarela na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá.

O paciente chegou à capital do Amapá já com a doença, sendo atendido inicialmente no Hospital de Emergências antes de ser transferido para o HCA, devido à gravidade do caso. Ele faleceu na quinta-feira (20).

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) informou que este é um caso importado de febre amarela, ou seja, o adolescente contraiu a doença fora do estado do Amapá. A SVS ressalta que não há registros de casos autóctones (contraídos no próprio local) da doença no estado.

De 2019 até o momento, foram notificados 38 casos de febre amarela no Amapá, todos importados, o que reforça a importância da vacinação para quem viaja para áreas de risco.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados, principalmente os dos gêneros Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya) e Haemagogus (transmissor em áreas silvestres).

Ciclos de transmissão

Ciclo silvestre: ocorre em áreas rurais e de mata, onde os mosquitos Haemagogus são os principais transmissores. Os macacos são os principais reservatórios do vírus nesse ciclo.

Ciclo urbano: ocorre em áreas urbanas e é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Sintomas

Os sintomas da febre amarela podem variar de leves a graves. Inicialmente, a pessoa pode apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares e calafrios. Em casos mais graves, podem ocorrer icterícia (pele e olhos amarelados), hemorragias e falência de órgãos.

Prevenção

A principal forma de prevenção da febre amarela é a vacinação. A vacina é segura e eficaz e está disponível na rede pública para pessoas que vivem ou viajam para áreas de risco.