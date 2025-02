Alap inicia ano com 2 deputados cassados e em atividade

CONDENADOS À PERDA DO MANDATO

Além de Jory Oeiras, Edna Auzier vem se mantendo no cargo há quase dois anos. Fotos: SELES NAFES

Por SELES NAFES

A Assembleia Legislativa do Amapá iniciou o ano com dois de seus membros cassados pela justiça eleitoral. Jory Oeiras (PP) foi condenado à perda do mandato em julho de 2024, e Edna Auzier (PSD) vai completar dois anos se mantendo à base de recursos.

No último deles, julgado esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), a corte manteve a condenação por compra de votos nas eleições de 2022 e concluiu que ela ingressou com embargos apenas para ganhar mais tempo.

Encerrado o processo no tribunal, ela ainda poderá recorrer ao TSE sem precisar sair do cargo.

O mesmo se aplica a Jory Oeiras, que, na semana passada, perdeu mais um recurso e teve a condenação mantida pelo tribunal.

No caso dele, a justiça concluiu que representantes da campanha do deputado negociaram e pagaram, com recursos públicos (verba de campanha), candidaturas fictícias apenas para completar a cota de gênero. Duas policiais militares estavam envolvidas na fraude.

Na sessão desta quinta-feira (20), Edna Auzier desempenhou normalmente a função de secretária da mesa diretora, enquanto o deputado participava virtualmente da sessão.