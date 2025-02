Alarme toca e ladrão é preso no forro com sacola de celulares

Criminoso foi preso pela Força Tática logo após ter furtado uma loja no centro comercial de Macapá. Foto: Aridelson Gomes

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da justiça foi capturado na noite desta quarta-feira (6) pela Força Tática da PM do Amapá, logo após ter furtado uma loja situada no centro comercial de Macapá.

O ladrão ainda tentava sair do local que havia invadido quando foi localizado no telhado do estabelecimento, por volta de 22h30. A polícia foi acionada pelos donos depois que o alarme foi acionado.

O circuito interno de segurança registrou o criminoso já no interior da loja. Quando o alarme toca, ele se apressa em recolher os celulares que estavam num balcão de exposição. Em seguida, vai até o caixa.

Cercado, o bandido entregou aos policiais uma sacola que continha 6 celulares lacrados e 5 caixinhas de som, depois foi preso e conduzido ao Ciosp do Pacoval.

Armando Filho Mendes Cavalcante, de 35 anos, responde pelo mesmo tipo de crime e era procurado pela Justiça por meio de um mandado de prisão preventiva válido até 2037.