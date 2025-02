Amapá chega a sua menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos

Investimentos em infraestrutura impulsionam a geração de postos de trabalho no Amapá, contribuindo para a redução da taxa de desemprego no estado.

Da REDAÇÃO

O Amapá alcançou, em 2024, a menor taxa média anual de desemprego já registrada, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice caiu de 11,3% em 2023 para 8,3% em 2024, marcando a melhor posição do estado na série histórica iniciada em 2012.

O Amapá está agora entre os 14 estados brasileiros com as menores taxas de desemprego. A queda significativa do índice é resultado de uma maior oferta de oportunidades no mercado de trabalho, redução da informalidade e a volta de pessoas antes desalentadas ao mercado.

Entre 2020 e 2024, foram criadas mais de 28 mil vagas formais, contribuindo para o fortalecimento da economia local no período pós-pandemia.

A melhora no cenário econômico do estado tem relação direta com políticas públicas estratégicas e investimentos em setores fundamentais, como: saneamento básico, energia renovável, exploração sustentável do setor florestal, concessões públicas.

Além disso, a ampliação de investimentos nos municípios e o estímulo ao setor privado também foram fatores determinantes para a queda do desemprego no estado.

Outro reflexo positivo do crescimento econômico do Amapá foi o aumento da renda média domiciliar per capita, que registrou uma alta de 90% entre 2013 e 2023.

A escolaridade da população também apresentou avanços, com o percentual de pessoas com ensino superior subindo de 10% para 22% na última década. Esse fator tem sido essencial para o preenchimento de novas vagas no mercado de trabalho.

As projeções para o futuro indicam mais avanços na empregabilidade no Amapá, impulsionadas por: novas regulamentações para o agronegócio, exploração de petróleo pela Petrobras e expansão do setor privado e atração de investidores.

O vice-governador Teles Júnior destacou que a redução dos desalentos e da informalidade tem sido essencial para o crescimento econômico do estado. Ele reforçou que os investimentos estratégicos e a criação de oportunidades sustentáveis são determinantes para manter o Amapá em uma trajetória de desenvolvimento.

Ranking

O IBGE já havia divulgado, no último dia 31, que o país encerrou o ano passado com a menor taxa média de desemprego (6,6%) desde o início da série histórica, em 2012. Os 14 estados que apresentam redução histórica na taxa de desemprego são:

Amapá (8,3%)

Acre (6,4%)

Amazonas (8,4%)

Tocantins (5,5%)

Maranhão (7,1%)

Ceará (7,0%)

Rio Grande do Norte (8,5%)

Alagoas (7,6%)

Minas Gerais (5,0%)

Espírito Santo (3,9%)

São Paulo (6,2%)

Santa Catarina (2,9%)

Mato Grosso do Sul (3,9%)

Mato Grosso (2,6%).