Amapá define critérios e abre 1,6 mil vagas para 1ª CNH social

Todo o processo será custeado pelo programa, desde as taxas até aulas em auto-escolas.

O Governo do Amapá regulamentou a lei que institui o programa “Habilita Amapá”, uma iniciativa inovadora que oferece acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda.

Coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP), o programa visa promover inclusão social e gerar novas oportunidades de emprego para a população mais vulnerável do estado.

Sancionado pelo governador Clécio Luís em dezembro de 2024, o programa atenderá aproximadamente 1,6 mil beneficiários com a possibilidade de obtenção da CNH nas categorias “A” (motocicleta) ou “B” (carro). O edital detalhando as inscrições será publicado no primeiro semestre de 2024.

Modalidades do Programa

O “Habilita Amapá” está dividido em dois eixos principais:

– Tucuju Habilitado: Destinado a adultos de 18 a 65 anos que estejam economicamente ativos e em situação de baixa renda. Não é exigido ensino médio completo.

– Jovem Motora: Direcionado a jovens de 18 a 29 anos que tenham concluído o ensino médio e possuam baixa renda familiar.

Critérios de Participação

Para se candidatar, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal e apresentar documentos como:

– Carteira de Identidade e CPF;

– Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (TJAP e TRF1);

– Certidão de quitação eleitoral.

Reserva de Vagas e classificação

O programa também estabelece reserva de 10% das vagas para grupos prioritários:

Mulheres (com prioridade para vítimas de violência doméstica);

– Pessoas pardas e pretas;

– Indígenas;

– Pessoas com deficiência;

– Moradores de conjuntos habitacionais.

Os critérios de seleção incluem menor renda familiar per capita, maior número de componentes no grupo familiar, não possuir vínculo empregatício e data e hora da inscrição.

Restrições para Participação

Estão impedidos de participar do programa aqueles que:

– Já possuam CNH ou Permissão para Dirigir suspensa ou cassada;

– Tenham cometido crimes relacionados à condução de veículo automotor ou elétrico.