Ambulância de suporte avançado é entregue no Samu da zona norte

Ministério da Saúde adquiriu veículo após indicação do deputado federal Dorinaldo Malafaia

Da REDAÇÃO

O Samu da zona norte de Macapá recebeu um reforço importante, nesta sexta-feira (28), com a entrega de uma nova ambulância de suporte avançado para a Base Norte, localizada no grupamento do Corpo de Bombeiros, no Habitacional Macapaba. O veículo comprado pelo Ministério da Saúde a pedido do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que participou a entrega do veículo.

A nova unidade de suporte avançado, classificada como “tipo D”, é equipada para oferecer atendimento de alta complexidade, contando com uma equipe formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista. Com essa aquisição, a expectativa é reduzir o tempo de resposta em situações de emergência. Na zona norte, moram cerca de 150 mil moradores.

“Nosso trabalho segue firme para garantir estrutura e condições adequadas para salvar vidas. Esta ambulância é mais um passo para melhorar a saúde pública e atender nossa população com mais rapidez e qualidade”, destacou o deputado.

“Sabemos que cada minuto conta quando se trata de salvar vidas. Essa nova ambulância representa um avanço para nossa rede de urgência e emergência e demonstra nosso compromisso contínuo com a saúde do povo amapaense”, afirmou Malafaia.