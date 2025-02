Aniversário de Macapá: exposição aborda “essência da cidade”

Cultura, cotidiano e orgulho de ser macapaense está nos registros feitos por 16 profissionais das lentes

Da REDAÇÃO

Em homenagem ao aniversário de Macapá, a exposição “Entre Olhares” será inaugurada no dia 1º de fevereiro, às 18h, no Macapá Shopping. O evento reúne 16 fotógrafos locais, entre veteranos e iniciantes, que trazem em suas obras a essência e a beleza da cidade, capturadas sob diferentes perspectivas.

Os artistas Nani Rodrigues, Karen Tavares, Ronaldo Miranda, Luzia Mota, Jeriel, Lidia Mota, Evandro Holanda, Pedro Moutinho, Marcio Brasil, Aluizio Cardoso, Paulo Gil, Fabiano Menezes, Joaquina Araújo, e Georgia Salvador retratam a cultura e o cotidiano da capital, reforçando o orgulho de ser macapaense.

A iniciativa, organizada em parceria com o Grupo GERA, faz parte do compromisso do shopping de valorizar a arte e a cultura local. Já estão previstos outros eventos similares, como uma homenagem ao Dia Municipal do Fotógrafo e da Fotografia, em agosto.

A exposição é aberta ao público, gratuita e ficará disponível até o dia 10 de fevereiro. Não perca a chance de explorar a riqueza artística de Macapá. Mais informações: (96) 98102-1907 (Paulo Gil, Grupo GERA).