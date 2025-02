Após agressões do marido, mulher foge de casa com os 4 filhos

Caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Uma mulher e seus quatro filhos – todos menores de 12 anos – fugiram de casa após serem vítimas de violência doméstica, no último domingo (16), no estado do Amapá. O caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

O agressor, um homem de 47 anos, foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e pela Delegacia da Infância e Juventude, acusado de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A vítima procurou a delegacia acompanhada de um membro do Conselho Tutelar, relatando as agressões e informando que havia deixado a residência com seus filhos em busca de abrigo seguro.

Diante da gravidade do caso, a equipe plantonista da Polícia Civil iniciou buscas na localidade e conseguiu capturar o suspeito em flagrante.

A investigação revelou que o acusado já possuía medidas protetivas de urgência relacionadas a outro processo de violência doméstica. Além disso, ele já havia sido condenado anteriormente por crime semelhante e cumpria pena de 6 anos, 8 meses e 19 dias em regime semiaberto.

A vítima e seus filhos seguem sob proteção, e o caso será acompanhado pelas autoridades, que não divulgou o nome do acusado.