Após colisão, ambulância é arremessada e esmaga Uno estacionado

Ocupantes da ambulância ficaram feridos

Da REDAÇÃO

Na tarde deste sábado (15), um grave acidente de trânsito foi registrado em Macapá, envolvendo três veículos e resultando em vários feridos, entre eles ocupantes de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente ocorreu por volta das 16h, na Rua Leopoldo Machado no cruzamento com a Avenida Cora de Carvalho, no bairro Central. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), a colisão ocorreu entre uma Toyota Hilux prata e uma ambulância do Samu.

Com o impacto, a ambulância foi arremessada contra um Fiat Uno estacionado na Avenida. O proprietário do Fiat relatou que o veículo estava sem ocupantes no momento do acidente.

Todos os ocupantes da ambulância ficaram feridos, incluindo o condutor, a paciente e a equipe. Todos foram levados ao Hospital de Emergências pelo próprio SAMU.

Os motoristas da Hilux e da ambulância foram submetidos ao teste do etilômetro, que não indicou influência de álcool. O veículo Hilux estava alugado e a serviço da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

“Populares deram informações diferentes sobre o causador do acidente. Uns disseram que a ambulância avançou a preferencial, outros a Hillux. Não tem como dizer quem avançou. Apesar das imagens impactantes, os ocupantes da ambulância tiveram ferimentos leves e não houve vítimas fatais”, explicou o capitão P. Francisco, do BPTran.

A Polícia Científica esteve no local. Os veículos foram liberados e removidos por guinchos acionados pelos proprietários.