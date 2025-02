Após confusão em embarque, Azul afirma que passageiros perderam horário de check-in

Caso ocorreu no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

A Azul Linhas Aéreas se manifestou sobre o incidente ocorrido no último sábado (15), no Aeroporto Internacional de Macapá, onde um grupo de passageiros perdeu o voo AD 2705, com destino a Belém, após problemas no check-in. Enquanto a empresa alega que os clientes chegaram após o horário regulamentar, os passageiros afirmam que enfrentaram dificuldades com o aplicativo da companhia e a ausência de funcionários nos guichês.

Em nota oficial, a Azul afirmou que o grupo “se apresentou após o horário regulamentar para check-in” e que as informações fornecidas pelos clientes na primeira reportagem sobre o caso estariam incorretas.

A empresa destacou, ainda, que o procedimento de check-in é encerrado uma hora antes da decolagem, seguindo o padrão da indústria, para garantir o embarque com conforto e tranquilidade. A companhia também reforçou que os demais passageiros embarcaram normalmente e que o voo decolou no horário previsto. Veja a nota na íntegra:

“A Azul esclarece que um grupo de Clientes se apresentou após o horário regulamentar para check-in do voo AD 2705 (Macapá-Belém) deste sábado, dia 15/02. O procedimento de check-in, seguindo padrão da indústria, é encerrado uma hora antes do horário previsto para a decolagem, para que os Clientes embarquem com mais conforto e tranquilidade.”

“A Companhia destaca que os demais Clientes efetuaram check-in e embarcaram normalmente. A aeronave seguiu viagem para Belém dentro do horário previsto. A Azul orienta que os Clientes fiquem atentos aos horários informados nos cartões de embarque, e que se apresentem no aeroporto com o mínimo de 90 minutos de antecedência, para voos domésticos, e de 180 minutos para voos internacionais, conforme previsto no contrato de transporte aéreo”.

No entanto, a nota não abordou as alegações dos passageiros sobre problemas no aplicativo da empresa ou a falta de funcionários nos guichês no momento do check-in.

Passageiros contestam versão

Os clientes afetados contestam a explicação da companhia aérea. Eles relataram que, após enfrentarem dificuldades no aplicativo, buscaram atendimento presencial, mas não encontraram funcionários disponíveis para auxiliá-los. Como resultado, perderam o voo e tiveram que arcar com novas passagens para cumprir seus compromissos.

“Quem, em sã consciência, pagaria um valor alto por uma passagem e não se atentaria ao horário do check-in? Um ou dois até poderiam cometer esse erro, mas um grupo inteiro? Ninguém quer ter um prejuízo de R$ 1,3 mil, de R$ 3 mil, com novas passagens. A assessoria fala isso porque está em São Paulo, não estava no aeroporto de Macapá. Mas uma coisa que não somos é mentirosos”, afirmou uma das passageiras.

Os passageiros afetados agora buscam reparação pelos prejuízos financeiros e pela inconveniência causada. O caso levanta questionamentos sobre a eficiência do atendimento presencial e digital da companhia em situações críticas.