Após denúncia contra Bolsonaro, Alcolumbre diz que é preciso separar político do jurídico

Presidente do Senado se manifestou publicamente pela primeira vez após a denúncia da PGR contra o ex-presidente da República acusado de golpe de Estado não consumado

Por SELES NAFES

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP) se manifestou nesta quinta-feira (20) após a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de ‘golpe de estado não consumado’.

O senador usou um tom cauteloso para avaliar o processo que ele disse só estar acompanhando pelo noticiário, já que ainda não leu integralmente o teor da denúncia em função do segredo de justiça.

No entanto, para o chefe do Congresso, neste caso é preciso separar as questões políticas, institucionais e jurídicas.

“(A denúncia) está sendo tratada no âmbito do Judiciário e da Procuradoria Geral. Não tive acesso a tudo porque está em segredo de justiça. Mas todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Estamos na fase inicial, com muitos atores envolvidos, mas é uma coisa que eu não gostaria de polemizar”.

Ao justificar a fala mais moderada, Alcolumbre lembrou de processos anteriores onde políticos foram investigados, denunciados e depois inocentados.

“Não precisamos mais de radicalismo. No Judiciário isso se resolverá pelas leis, com imparcialidade e com cautela. Não é adequado ele (processo) se transformar num acontecimento político. Não vou fazer um pronunciamento inadequado”.