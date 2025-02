Após denúncia de abandono, UBS fluvial será reativada pela Prefeitura de Macapá

Viagens serão retomadas ainda neste mês após vereador denunciar estado da embarcação comprada por quase R$ 2 milhões

Por SELES NAFES

Após denúncias de abandono, a UBS Fluvial Dra. Célia Trasel será reativada pela Prefeitura de Macapá, que divulgou o cronograma de atendimentos para o primeiro semestre de 2025.

A embarcação estava inativa há cerca de um ano em um estaleiro no Igarapé da Fortaleza, situação exposta pelo vereador Claudiomar Rosa (PT) no mês passado e confirmada pelo Portal SN.

A UBS Fluvial iniciará os atendimentos entre 18 e 20 de fevereiro, contemplando as comunidades ribeirinhas de Itamatatuba, Andiroba e Jangadinha-Jaburuzinho, no Bailique.

Em março, entre os dias 24 e 27, os serviços serão oferecidos às comunidades de Igarapé Carneiro, Igarapé do Meio, Buritizal e Vila Progresso-Macedônia. O cronograma completo do primeiro semestre está disponível no site da Prefeitura de Macapá.

A embarcação atenderá até quatro comunidades por mês, das 8h às 18h, oferecendo atendimentos médicos e odontológicos, consultas com nutricionista e psicólogo, além de serviços como aferição de sinais vitais, curativos e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Também serão disponibilizados serviços específicos para a saúde feminina, como consultas de pré-natal, coleta de Papanicolau e triagem para implantação do Dispositivo Intrauterino (DIU).

Comprada durante a gestão Clécio, a UBS Fluvial Dra. Célia Trasel foi rebatizada em 2022 com o nome da médica que dedicou mais de 25 anos ao atendimento de pacientes carentes. A unidade oferece serviços de baixa e média complexidade, contando com uma equipe multiprofissional para a realização de consultas, exames, dispensação de medicamentos e aplicação de vacinas.

A prefeitura chegou a negar o abandono, alegando que a embarcação passava por reparos. No entanto, a PMM nunca detalhou publicamente quais teriam sido os serviços executados na UBS.