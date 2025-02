Após escapar de 3 atentados, suspeito de executar rivais é assassinado

Autores fugiram em motocicleta depois de efetuar disparos contra a vítima nas proximidades do Fórum do município

Por OLHO DE BOTO

Um jovem apontado como integrante da União Criminosa do Amapá (UCA) foi executado a tiros no início da tarde desta segunda-feira (3) por dois homens que já chegaram abrindo fogo contra o alvo. O crime aconteceu às12h, nas proximidades do Fórum do município de Calçoene.

Alerrandro da Silva tinha 19 anos e já havia escapado de outros três atentados no município vizinho, em Amapá. Desta vez, ele não teve a mesma sorte, foi atacado em via pública e socorrido por populares na carroceria de uma picape, mas já chegou sem vida ao hospital da cidade.

A execução é atribuída ao crime organizado. Os autores do homicídio fugiram numa motocicleta e ainda não foram identificados, mas a polícia já sabe que eles pertencem a uma facção rival a da vítima.

“Ele (vítima) era do município do Amapá e estava envolvido na guerra de facções”, relatou o capitão George Cecílio, do 12º Batalhão da PM.