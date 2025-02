Após exoneração de delegado, juiz suspende ação contra casal

Outubro de 2024: carro de assessor de deputado é parado em operação policial. Magistrado decidiu aguardar conclusão de investigação sobre possível flagrante forjado

Por SELES NAFES

O juiz Almiro Deniur, da 2ª Vara Criminal de Santana, determinou nesta terça-feira (11) a suspensão por dois meses da ação penal por tráfico de drogas que tem como réus o assessor do deputado estadual Hildegard Gurgel (REP) e a esposa dele. A decisão foi tomada em razão das investigações que apuram se o flagrante que levou à prisão do casal foi forjado pelo delegado Vladson Nascimento, exonerado ontem (10) da Delegacia de Pracuúba, município a 280 km de Macapá.

Na decisão, o magistrado destacou que a investigação conduzida pela Corregedoria da Polícia Civil do Amapá é essencial para esclarecer se houve irregularidades na prisão do casal.

“A deflagração de processo investigativo criminal voltado a esclarecer se a conduta de policiais envolvidos na prisão dos acusados constitui flagrante forjado representa obstáculo intransponível ao prosseguimento da presente ação”, ponderou o juiz.

Defesa contesta versão policial

A defesa dos réus sustenta que documentos e imagens reforçam a tese de que não houve perseguição ou qualquer conduta perigosa por parte do casal no dia da prisão. Segundo os advogados, câmeras de segurança da via pública mostram que o veículo trafegava normalmente, sem que a viatura policial utilizasse sinais sonoros ou luminosos, o que contradiz o relato dos agentes.

Além disso, há suspeitas de que os policiais envolvidos alteraram suas versões dos fatos ao longo do processo. A defesa também questiona a participação indireta do delegado Vladson Nascimento, que já era alvo de denúncias de ameaças e perseguições contra uma das rés. Essas acusações resultaram na concessão de uma medida protetiva pelo Judiciário.

Delegado exonerado e alvo de investigação

Vladson Nascimento foi afastado do cargo em dezembro de 2024, após ser alvo de dois mandados de busca e apreensão cumpridos pela Corregedoria da Polícia Civil. A investigação apura se o flagrante de drogas e posse de arma de fogo teria sido forjado pelo delegado com a ajuda de um oficial da Polícia Militar. A exoneração do delegado foi assinada pelo governador Clécio Luís (SD) e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (10).

Hoje, o juiz determinou que, a cada 60 dias, o Ministério Público seja notificado para dar andamento ao processo.