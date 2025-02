Após matar a ex, homem é encontrado morto com tiro na testa

Vítima de 42 anos chegou a ser socorrida por policiais, mas não resistiu

Por JONWENE SILVA, de Santana

Nas primeiras horas desta sexta-feira (14), um crime violento foi registrado na comunidade rural da Ilha de Santana, no município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá. Um homem matou a ex-esposa a facadas dentro da casa da vítima e, em seguida, tirou a própria vida. A brutalidade do crime chocou os moradores da região.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Aldenira Correa de Almeida, de 42 anos, foi encontrada na cozinha do imóvel, ensanguentada. Testemunhas relataram que o casal estava separado, mas mantinha contato por causa dos filhos.

O agressor, Antônio Ronilson Pelaes Miranda, foi encontrado no quarto da residência com um ferimento na testa, causado por um disparo de arma de fogo. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.

Apesar da gravidade da situação, os policiais prestaram socorro às vítimas, que ainda apresentavam sinais vitais. Elas foram levadas até a área portuária de Santana, onde receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.

No entanto, Aldenira Correa e Antônio Ronilson não resistiram aos ferimentos.