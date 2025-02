Após óbito por febre amarela, Macapá realiza vacinação itinerante; confira locais

Imunização contra a febre amarela é aplicada em dose única para pessoas de 9 meses a 59 anos.

Da REDAÇÃO

Embora a vítima tenha contraído a doença fora do estado, o óbito do adolescente de 16 anos que morreu no Hospital da Criança e Adolescente, em Macapá, infectado por febre amarela, na quinta-feira (20), acendeu o alerta no Amapá. O paciente chegou à capital do Amapá já com a doença.

Por isso, autoridades de saúde do estado e município decidiram intensificar a vacinação contra a endemia.

Na capital, a Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde (SMVS), divulgou um calendário de vacinação itinerante contra a doença. As ações também imunizam contra o vírus influenza. As atividades iniciaram no fim de semana.

A vacina contra a febre amarela é aplicada em dose única para pessoas de 9 meses a 59 anos. Já a vacina contra a Influenza, oferecida durante a campanha e prorrogada até 31 de julho, está disponível para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade.

Confira os locais de vacinação:

Macapá (24 a 28 de fevereiro)

Zona sul

– Rampa do Açaí

Horário: 17h às 20h.

– Orla da Fazendinha

Horário: 17h às 21h.

Zona norte

– Brasil Novo

Local: Rua Mamoeiro, 641.

Horário: 9h às 12h e 15h às 18h.

Zona oeste

– Conjunto Habitacional Miracema

Local: Panificadora da Claudia | Av. Coletora C (Rua principal)

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h.

Zona leste

– Igarapé das Mulheres

Local: Feira do Agricultor

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h.

Distritos (24, 26 e 28)

– Lontra e Abacate da Pedreira

Local: Porto Fluvial

Horário: 9h às 12h.

– Maruanum

Local: Porto Fluvial

Horário: 9h às 12h.

Casos no Amapá

De 2019 até o momento, foram notificados 38 casos de febre amarela no Amapá, todos importados.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados, principalmente os dos gêneros Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya) e Haemagogus (transmissor em áreas silvestres).

Ciclos de transmissão

Ciclo silvestre: ocorre em áreas rurais e de mata, onde os mosquitos Haemagogus são os principais transmissores. Os macacos são os principais reservatórios do vírus nesse ciclo.

Ciclo urbano: ocorre em áreas urbanas e é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Sintomas

Os sintomas da febre amarela podem variar de leves a graves. Inicialmente, a pessoa pode apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares e calafrios. Em casos mais graves, podem ocorrer icterícia (pele e olhos amarelados), hemorragias e falência de órgãos.