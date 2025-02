Após queda de mureta, via é interditada em Santana por risco de novo desabamento

Problema ocorreu canal do Bairro Hospitalidade, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

As fortes chuvas, aliadas a vazamento da rede de água local, podem ter sido a causa da queda da mureta de proteção do canal do Bairro Hospitalidade, no trecho que fica na Avenida Princesa Isabel, em Santana, a 17 km de Macapá. No momento da queda, servidores da prefeitura trabalhavam na limpeza do local, mas ninguém ficou ferido.

O problema, desconfiam moradores, começou com um vazamento subterrâneo nas proximidades da mureta. Junto com as águas pluviais, essa água deixou a terra na lateral no canal encharcada. Com isso, o solo cedeu ao peso dos tijolos, ferros e concreto.

Antônio Santos, que possui uma pequena batedeira de açaí próximo do local, afirmou que, antes da chuva, o vazamento deixou a água acumulada às margens do calçamento que fica ao lado da mureta e atribui a queda da mesma a está situação.

“O vazamento fez com que o pessoal tirasse alguns bloquetes e ficou jogando água limpa direto aí. Ai hoje, com a chuva, eu acredito que por ser um canal antigo, que já precisa de reparos, infiltrou por baixo da terra pelo excesso de água também da chuva e aí caiu”, afirmou.

A Defesa Civil esteve no local e constatou que há risco de novas quedas em outros pontos do canal, principalmente com a passagem de veículos de grande porte, que estremecem camadas do solo.

Por isso, para evitar acidentes, o trânsito na via foi interditado até que intervenções de engenharia ocorram e estabilizem as estruturas de macrodrenagem do canal. A secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semop), informou que já tomou conhecimento da situação e informou a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Helivanilton Ramos, todas as medidas a fim de evitar novos problemas estão sendo tomadas e todo o canal está sendo monitorado.

“Fomos surpreendidos durante a chuva e a queda da mureta. As causas estão sendo apuradas, mas destacamos que em breve iremos emitir um laudo dando conta desta situação”, informou.

CSA

Por meio de nota, a CSA, informou que equipes estiveram na Avenida Princesa Isabel, em Santana, no começo do mês de fevereiro para executar os trabalhos de correção dos vazamentos encontrados nas vias, mas que após tomar conhecimento do retorno destes vazamentos enviou nesta terça-feira, 25, uma equipe para verificar a situação e trabalhar para que o problema seja sanado.

Em relação à queda da mureta de contenção, a concessionária esclarece que não tem responsabilidade sobre o ocorrido, devido às condições em que a estrutura antiga se encontra.

“A CSA reforça que reclamações como denúncias de vazamentos podem e devem ser formalizadas através da Central de Atendimento através do 0800 086 0116, informando o número da matrícula. A Central de Atendimento está disponível 24 horas”.