Após recuperar um dos aparelhos, polícia identifica dupla que assaltou loja de celulares

Crime ocorreu em janeiro, em um estabelecimento comercial situado na Rua 13 de Setembro, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá identificou e prendeu um dos responsáveis pelo assalto a um estabelecimento comercial ocorrido no dia 16 de janeiro de 2025, na Rua 13 de Setembro, no bairro Buritizal, em Macapá.

O crime foi cometido por dois indivíduos, sendo que um deles, armado, entrou no local e subtraiu diversos aparelhos celulares, fugindo em seguida com o auxílio de um cúmplice que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta.

Logo após o crime, a Polícia Civil deu início às investigações e conseguiu identificar o homem que entrou no estabelecimento portando a arma de fogo. Com base nas provas levantadas, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

No último dia 17, o primeiro suspeito foi localizado e capturado. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça. O segundo envolvido, que pilotava a motocicleta utilizada na fuga, também foi identificado e indiciado pela polícia.

Durante as diligências, a polícia conseguiu recuperar um dos celulares roubados. A pessoa que estava em posse do aparelho foi indiciada por receptação dolosa.

O delegado responsável pelo caso, Leandro Vieira Leite, destacou que a rápida identificação e o indiciamento dos envolvidos reforçam o compromisso da Polícia Civil em dar uma resposta ágil e eficiente à sociedade.

“As investigações continuam com o objetivo de recuperar todos os aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento comercial e garantir que os responsáveis respondam pelos crimes cometidos”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue trabalhando para localizar os demais itens roubados e reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade, por meio de denúncias que possam auxiliar nas investigações.