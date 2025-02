Após regularização, Aeroportuário reelege presidente da associação de moradores

Natanael era o favorito após o processo de regularização da área pelo governo do Estado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Moradores do bairro Parque Aeroportuário, às margens da Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul) foram às urnas pela primeira vez, após a regularização da área pelo governo do Estado, para escolher o novo presidente da associação comunitária. O atual presidente, Natanael dos Anjos, que conduziu o diálogo para a regularização do bairro, foi reeleito.

No início do mês, o presidente Lula (PT) esteve no bairro e repassou ao governador Clécio Luís (SD) o domínio sobre a área onde hoje o bairro está localizado. Cerca de 2 mil famílias moram na comunidade.

O pleito foi coordenado pelo professor de Direito Constitucional e analista judiciário, Gesiel Oliveira, que foi escolhido como presidente da comissão eleitoral em assembleia geral realizada no dia 25 de janeiro.

Disputavam a liderança do bairro duas chapas: a Chapa 01, encabeçada por Natanael dos Anjos, que concorria à reeleição, e a Chapa 02, liderada pelo Pastor José Luiz. Ao todo, 1.292 moradores estavam aptos a votar após um cadastro comprovando residência no Parque Aeroportuário, conforme levantamento realizado pela comissão eleitoral.

A contagem dos votos começou imediatamente após o encerramento da votação, às 17h, e foi realizada de forma pública, com a presença dos representantes das duas chapas e da população.

O resultado final foi divulgado às 18h55 pela Comissão Eleitoral: Natanael dos Anjos venceu a disputa com 473 votos contra 404 recebidos por Pastor José Luiz. O pleito teve a participação de 889 eleitores, com registro de 8 votos brancos e 4 nulos.

Com a vitória, Natanael dos Anjos assume mais um mandato de quatro anos à frente da Associação de Moradores do Parque Aeroportuário.

“Continuaremos lutando por mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para todos os moradores”, declarou.