Arma de mototaxista falha e ele acaba morto com mais de 20 tiros

A execução ocorreu em uma área de pontes da 4ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Bandidos armados invadiram uma casa situada na zona sul de Macapá e mataram um mototaxista por aplicativo com mais de 20 tiros. A execução ocorreu na noite deste domingo (16), em uma área de pontes da 4ª Avenida do Bairro Congós.

Roniel Santos Ramos ainda tentou reagir ao ataque, mas a arma que ele tinha falhou e os atiradores a levaram, informaram testemunhas.

Após o crime, o trio usou as diversas passarelas do bairro como rota de fuga e desapareceu. Militares do 1º Batalhão e uma equipe do Bope, sob o comando do major Wilkson, fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, Roniel já tinha sido alvo de um atentado em outra ocasião e fazia apenas três dias que ele havia se mudado para a região, juntamente com a namorada.

A execução é atribuída à guerra de facções, mas os assassinos ainda não foram identificados. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).