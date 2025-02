Assaltante morre ao trocar tiros com o Bope em habitacional

Tiroteio ocorreu na quadra 7 do Conjunto Cidade Macapaba I, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante foi morto ao confrontar a Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope na tarde desta segunda-feira (10), na zona norte de Macapá. O tiroteio ocorreu por volta das 16h30, na quadra 7 do habitacional Macapaba I.

Durante a ação, outros dois criminosos conseguiram fugir. Segundo informações do serviço de inteligência da PM do Amapá, o trio estaria a caminho de um ataque contra rivais quando foi identificado em via pública. Ao receber ordem de abordagem, os suspeitos desobedeceram e abriram fogo contra os policiais, iniciando o confronto.

O criminoso foi identificado como Helber Gomes. A polícia constatou que ele aparecia em imagens de segurança junto a outros assaltantes durante pelo menos dois roubos a estabelecimentos comerciais em Macapá. Em ambas as ocorrências, os suspeitos estavam armados.

No local do confronto, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, que tinha três munições deflagradas, além de um simulacro de arma de fogo. Os itens foram recolhidos para perícia. A PM segue nas buscas para capturar os fugitivos.