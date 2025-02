Assaltante morre em troca de tiros com policial de folga após roubo em restaurante

O caso aconteceu no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante dono de uma extensa ficha criminal roubou um cordão e, na fuga, acabou morto ao trocar tiros com um policial militar de folga. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (13), no Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

Sandoval Balieiro Sacramento, de 34 anos, tinha passagens por roubo e dois homicídios. Ele estava acompanhado de um comparsa quando anunciou o assalto em um restaurante e, logo depois, fugiu levando um cordão de um cliente que estava sentado à mesa.

De acordo com o tenente R. Nunes, do 1º Batalhão, o militar estava nas proximidades quando avistou o ladrão correndo e tentou abordá-lo, mas o criminoso desobedeceu às ordens de parada e começou a disparar contra o militar, depois invadiu uma residência na Rua Novo Horizonte com a Travessa Marco Zero. Lá, foi atingido em troca de tiros. O Samu confirmou o óbito no local.

Ao lado do corpo do bandido, os peritos encontraram um revólver e o cordão que ele havia acabado de roubar.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. As imagens já foram obtidas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

No vídeo, é possível observar que Sandoval estava com um comparsa que ainda não foi identificado quando chegou ao restaurante e cometeu o roubo. Até o fechamento desta matéria, o policial ainda não havia se apresentado à Polícia Civil.