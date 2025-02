Assaltantes são perseguidos por populares e 1 acaba preso

Crime ocorreu no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um assaltante foi detido por populares na noite de quarta-feira (5) após roubar um estabelecimento comercial na Avenida Carlos Lins Cortes, no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá. A vítima seguiu um dos suspeitos e, com a ajuda de moradores da região, conseguiu capturá-lo até a chegada da polícia.

Segundo relatos, quatro criminosos participaram do assalto, sendo que um deles estava armado. Após o crime, a vítima decidiu seguir um dos suspeitos, identificado como Ian Gabriel Penha, de 21 anos. Durante a fuga, o assaltante foi alcançado e imobilizado com a ajuda de populares.

Enquanto realizava patrulhamento pelo bairro Ilha Mirim, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá foi abordada pelos moradores e informada sobre a captura. Os policiais realizaram uma busca pessoal no suspeito e encontraram, na cintura dele, uma arma de fogo e os itens roubados da mercearia, incluindo R$ 34 e quatro carteiras de cigarros.

Diante dos fatos, Ian Gabriel foi conduzido à delegacia, onde responderá pelos crimes cometidos. A polícia segue investigando para identificar e prender os outros três envolvidos no assalto.

A ação rápida da vítima e da população foi fundamental para impedir a fuga do suspeito e recuperar parte dos itens roubados, reforçando a importância da colaboração entre cidadãos e forças de segurança no combate à criminalidade.