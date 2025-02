Atleta vende banana chips para disputar campeonato nacional de jiu-jitsu

Matias Josaphat encontrou no jiu-jitsu um refúgio e a força para seguir em frente.

Por RODRIGO DIAS

A história de Matias Josaphat é um exemplo de superação, determinação e paixão pelo esporte. Transformando desafios em oportunidades, ele inspira outros jovens a seguirem seus sonhos e a nunca desistirem de suas metas.

Aos 25 anos, o amapaense enfrenta dificuldades financeiras. Sua mãe está desempregada e seu pai é artista plástico. Ele iniciou no jiu-jitsu aos 11 anos, no projeto social Padawan, onde encontrou sua paixão pelo esporte. No entanto, em 2014, precisou interromper os treinos por problemas pessoais.

Após um período afastado, Matias voltou aos tatames em 2021, mas as dificuldades continuaram. Em 2023, lutando contra a depressão e o alcoolismo, encontrou no jiu-jitsu um refúgio e a força para seguir em frente.

Com o apoio do treinador Alessandro Barbosa, que o acolheu de braços abertos, Matias deu início a uma nova fase.

“Nosso projeto busca formar cidadãos. Hoje, vemos uma sociedade tão violenta e tentamos influenciar positivamente, para que o aluno siga pelo caminho do bem e vença não apenas no esporte, mas também na vida profissional. É inspirador vê-lo correndo atrás e fazendo acontecer”, disse o treinador.

As competições se tornaram um marco em sua trajetória. Apesar dos resultados abaixo do esperado no primeiro campeonato, a experiência o motivou a treinar ainda mais.

Vieram então as primeiras vitórias, incluindo o título do Norte-Nordeste sem kimono e medalhas no AJP Internacional, Brasil Cup e no Campeonato Amapaense.

“O esporte me fez acreditar em mim quando nem eu mais acreditava. Hoje sei que sou capaz e celebro cada conquista”, afirmou Matias.

Para realizar seus sonhos e representar o Amapá em grandes competições, ele precisou encontrar formas criativas de arrecadar fundos, já que ainda não conta com apoio do poder público.

A venda de bolos de pote e, mais recentemente, de banana chips, tornou-se sua principal fonte de recursos.

Em 2024, Matias participou do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, um dos mais importantes da modalidade. A experiência aumentou ainda mais sua determinação para este ano.

Agora, ele se prepara para disputar novamente o Brasileiro em 2025, com a esperança de trazer mais uma medalha para o Amapá.

“Faça chuva ou faça sol, estou trabalhando. Pego essas bananas chips com meu vizinho fornecedor, e o lucro é para conseguir viajar para Barueri (SP), onde será o Brasileiro deste ano. Não vou desistir, seguirei até conseguir”, concluiu.

Quem quiser comprar as bananas chips ou apoiar na viagem pode entrar em contato pelo telefone (96) 9 8436-4605 (Ligação/WhatsApp) ou fazer uma doação via Pix pela chave [email protected].