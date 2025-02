Atraído após ligação telefônica, faccionado é morto com 3 tiros na cabeça

Crime ocorreu na a Baixada do Ambrósio, Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto com 4 tiros de pistola calibre ponto 40 na noite desta quarta-feira, 26, depois de ser atraído para a Baixada do Ambrósio, Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

O corpo de Mateus Conceição da Costa foi encontrado na Passarela Beira-Mar, por volta de 20h. Ele tinha 23 anos e, conforme apurações da polícia, possuía passagem por tráfico de drogas e integrava a facção criminosa Família Terror do Amapá.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, mas as investigações iniciais da 1ª Delegacia indicam que o morador do bairro Paraíso foi até ao local após ter atendido a uma ligação. Já na cena do crime, moradores relataram ter ouvido apenas os disparos.

Mateus foi atingido com três tiros na cabeça e um no ombro. Militares do 4º Batalhão fizeram incursões pela área, porém, até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso. O caso segue sob investigação da 1ª DPS.