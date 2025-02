Bando armado invade garimpo, tortura garimpeiros e rouba ouro

Crime ocorreu em região florestal a mais de 380 km de Macapá

Por ALLAN VALENTE

Um grupo armado assaltou um garimpo na região do Cassiporé, a cerca de 100 km do distrito do Lourenço, em Calçoene, na manhã de ontem (31).

Cinco homens encapuzados, vestidos com fardamento camuflado e armados com espingardas calibre 12 e pistolas, invadiram o local de extração de ouro, rendendo e agredindo funcionários.

Segundo testemunhas, os criminosos desativaram as antenas de internet por aproximadamente três horas, deixando os moradores incomunicáveis e impossibilitados de acionar a polícia.

Além das agressões físicas e da violência psicológica, os reféns foram obrigados a remover sedimentos de um barranco de extração de ouro. Na fuga, os assaltantes levaram combustível para uma embarcação, uma quantidade ainda não informada de ouro e sequestraram três garimpeiros, gerando grande desespero entre familiares.

Horas depois, a polícia conseguiu localizar os reféns, que apresentavam apenas escoriações. Nenhuma morte foi registrada. Equipes do COE, CORE e Bope seguem em busca dos criminosos, que fugiram para a mata entre Cassiporé e Lourenço.