Barragem de garimpo rompe e deixa rio quase ‘vermelho’ no interior do Amapá

Acidente ocorreu a cerca de 12h de barco de Porto Grande. Água escura deve atingir rios Amapari e Araguari ainda hoje

Por SELES NAFES

O rompimento de uma barragem de rejeitos de minério provocou um grande acidente ambiental no município de Porto Grande, no interior do Amapá, que já afetou o rio Cupixi e deve impactar o Araguari e o Amapari. O acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (11) num garimpo chamado São Domingos, a cerca de 12 horas de viagem de barco a partir de Porto Grande.

O prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes (MDB), confirmou ao Portal SN que houve o rompimento da barragem, e que não há informações sobre possíveis vítimas ou danos materiais em residências ribeirinhas.

No entanto, ele admite que a pesca e o abastecimento de água potável devem sofrer grandes impactos.

“O peixe vai ficar escasso”, avisou.

Intermediado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), ele conversou com o ministro da Integração e Defesa Civil, Waldez Góes.

“Vamos assinar ainda hoje um decreto de calamidade e enviar ao ministro. Só dentro do garimpo existem 200 famílias e às margens do rio (Amapari) devem existir mais 200. Uma equipe (da prefeitura) está indo até o local do acidente. Não tivemos vítimas, mas tivemos o impacto ambiental”, comentou.

O prefeito acredita que não existiam produtos químicos na barragem, que é clandestina, mas ele determinou que análises sejam feitas nas águas do Amapari e do Araguari.

A cor alaranjada da água, quase vermelha, teria sido causada pelo barro e rejeitos.

“Está chegando no Amapari e no Araguari”, alertou.

Porto Grande fica a 105 km de Macapá, e o distrito do Cupuxi, onde fica o garimpo, fica a cerca de 30 km da sede do município.