Bateria Águia Furiosa promete surpresas no desfile da Império do Povo

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A bateria Águia Furiosa, da Escola de Samba Império do Povo, promete surpreender o público durante o desfile no Sambódromo de Macapá. Representante do município de Santana, localizado a 17 km da capital, a agremiação carnavalesca participará do Desfile da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) com um espetáculo que vem sendo preparado com dedicação desde setembro do ano passado.

Comandada pelo Mestre Meio Noite e Patrick Barbosa, a Águia Furiosa intensificou os ensaios para garantir uma apresentação impecável. A bateria contará com cerca de 160 ritmistas, divididos entre surdos de marcação, repiques, chocalhos e tamborins. Além disso, alunos do projeto Fabricando Carnaval já estão em preparação desde o término do Carnaval de 2023.

Em 2024, a Império do Povo dividiu o título de campeã do Carnaval da Liesap com a Piratas da Batucada. O enredo da agremiação santanense, “A Folia da Mãe de Deus da Piedade”, retratou a resistência da comunidade do Igarapé do Lago e incluiu sons de tambores de marabaixo e marrecas, instrumentos que fogem do tradicional samba-enredo.

Este ano, a escola apresentará o enredo ‘Kusiwa: O Caminho Desenhado Sobre a Pele’, uma homenagem ao povo Wajãpi por meio de grafismos indígenas. O mestre de bateria Patrick Barbosa adianta que a Águia Furiosa está pronta e afinada para o grande momento, mas mantém segredo sobre as surpresas que preparou.

“A Águia Furiosa está pronta. Foram meses de preparação e ensaio, e agora só aguardamos o grande momento. Vamos com um número considerável de ritmistas e esperamos surpreender a todos. Logicamente, surpresa é surpresa, e a gente vai, com certeza, fazer alguma”, destacou Barbosa.

A Império do Povo encerrará a primeira noite de Carnaval (28 de fevereiro) no Grupo Especial do Sambódromo, com entrada na avenida prevista para às 3h20.