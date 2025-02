O Residencial Nelson dos Anjos, com 282 unidades habitacionais, entre apartamentos e casas, foi entregue pelo Governo do Amapá.

O Residencial Nelson dos Anjos, com 282 unidades habitacionais, entre apartamentos e casas, foi entregue pelo Governo do Amapá nesta quinta-feira (13), após 18 anos de espera dos beneficiários. O portal conversou com uma personagem icônica da comunidade, Dona Jane Maria, que nem sabia ter sido sorteada para ter o apartamento mobiliado e ficou muito emocionada ao receber a sua tão sonhada casa própria.